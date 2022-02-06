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Жители Самары назвали новый ЖК «Сокол» на Революционной 50-ю оттенками серого

Можно назвать 50 оттенков серого в Самаре, - делится под роликом Константин Касьянов. Роман Рахманов считает, что более миниатюрные строения более интересный вариант, нежели этот: - По максимуму выжали с каждого квадратного метра земли матушки.

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