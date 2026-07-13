Из Архангельской области выдворили 32 нелегалов за полгода

За первые шесть месяцев текущего года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сопроводили на родину 32 иностранных граждан.
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