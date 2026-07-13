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Царьград

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Из Архангельской области выдворили 32 нелегалов за полгода

Из Архангельской области выдворили 32 нелегалов за полгода

За первые шесть месяцев текущего года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сопроводили на родину 32 иностранных граждан.

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