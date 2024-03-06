Из-за атаки БПЛА загорелся резервуар с топливом на складе на Михайловском ГОКе

В пресс-службе Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева заявили, что из-за атаки беспилотника загорелся резервуар с топливом на складе горюче-смазочных материалов предприятия в Курской области.
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