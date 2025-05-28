Перелетные птицы помогут создать автономные системы навигации для дронов

Исследователи из Зоологического института РАН (Санкт-Петербург) и Санкт-Петербургского государственного университета изучили существующие на сегодняшний день работы по навигации у птиц и определили, что их способности гораздо сложнее, чем предполагалось ранее, и они включают систему природных ориентиров.
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