Перелетные птицы помогут создать автономные системы навигации для дронов

Исследователи из Зоологического института РАН (Санкт-Петербург) и Санкт-Петербургского государственного университета изучили существующие на сегодняшний день работы по навигации у птиц и определили, что их способности гораздо сложнее, чем предполагалось ранее, и они включают систему природных ориентиров.