Мигрантам с судимостями могут закрыть путь к гражданству России

Вячеслав Володин рассказал подробности в своем телеграм-канале. В Государственной Думе готовятся к рассмотрению законопроекта, который кардинально ужесточит правила получения российского паспорта для мигрантов.
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