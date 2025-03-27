OpenAI решила попридержать запуск 4o Image Generation для бесплатных пользователей Ком...

OpenAI решила попридержать запуск 4o Image Generation для бесплатных пользователейКомпания OpenAI вынуждена перенести сроки предоставления доступа к встроенному генератору изображений в ChatGPT для пользователей бесплатной версии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)