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Запрет на посещение лесов срочно введен в Пермском крае

Запрет на посещение лесов срочно введен в Пермском крае

Пермь, 17 мая. В Прикамье введен временный запрет на посещение лесов. Ограничение введено на период с 17 по 23 мая приказом министерства природы Пермского края в связи установившимся из-за аномальной жары четвертым классом пожарной опасности.

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