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Царьград

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В Перми 5 октября выпадет дождь со снегом при +4°C

В Перми 5 октября выпадет дождь со снегом при +4°C

В Перми 5 октября ожидается облачная погода и до +4°C, но уже к среде, 7 октября, воздух прогреется до +11°C, хотя пройдут умеренные дожди.

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