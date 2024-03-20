Эксперт указал на последствия неправильного пережевывания пищи

Привычка пережевывать пищу исключительно на одной стороне челюсти не станет причиной стиранию зубов, изнашиванию твердых тканей или гипертрофии жевательной мускулатуры, однако может обернуться такими неприятными последствиями, как зубной кариес и гингивит, сообщает 20 марта врач-стоматолог, медицинский эксперт Алексей Антипенко.
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