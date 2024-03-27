Анастасия Ракова сообщила о новых курсах в МЭШ для лучшей подготовки к ЕГЭ

Проект расширили на 450 школ В среду, 27 марта, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о расширении функционала «Московской электронной школы» для одиннадцатиклассников.
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