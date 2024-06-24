Страны ЕС договорились использовать доходы от замороженных активов России

Как рассказала министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, страны Евросоюза смогли окончательно договориться относительно использования доходов от замороженных активов РФ, в том числе о достаточных гарантиях безопасности для процесса.
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