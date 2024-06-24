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Страны ЕС договорились использовать доходы от замороженных активов России

Страны ЕС договорились использовать доходы от замороженных активов России

Как рассказала министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, страны Евросоюза смогли окончательно договориться относительно использования доходов от замороженных активов РФ, в том числе о достаточных гарантиях безопасности для процесса.

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Комментарии
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Стефания Новак
Договорились? ну-ну, пусть попробуют...
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