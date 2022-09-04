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Германия указала на невыполнение Россией обязательства по поставкам газа

Германия указала на невыполнение Россией обязательства по поставкам газа

Россия не может считаться надежным поставщиком энергоносителей, поскольку нарушает свои контрактные обязательства, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров руководства правящих в республике партий.

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Комментарии
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В
Вячеслав
А Германия не может считаться надёжным партнёром, поскольку правительство вынудило немецких бизнесменов нарушить свои обязательства в России и закрыть бизнес! Причём, Германия сделала это первой!
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1 г.
Татьяна Браун
Шооольц!!!!!!!!!! В зеркало посмотри! И не надо на него пенять, что рожа-то, оказывается, крива.
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1 г.

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