Германия указала на невыполнение Россией обязательства по поставкам газа

Россия не может считаться надежным поставщиком энергоносителей, поскольку нарушает свои контрактные обязательства, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров руководства правящих в республике партий.
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