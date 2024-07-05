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Стамбульские соглашения могут стать основой для мирных переговоров по Украине, заявил Путин

Стамбульские соглашения могут стать основой для мирных переговоров по Украине, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что условия и принципы прекращения огня, выработанные на очных переговорах между Россией и Украиной весной 2022 года, остаются актуальными и могут послужить основой для продолжения переговоров.

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