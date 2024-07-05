Стамбульские соглашения могут стать основой для мирных переговоров по Украине, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что условия и принципы прекращения огня, выработанные на очных переговорах между Россией и Украиной весной 2022 года, остаются актуальными и могут послужить основой для продолжения переговоров.
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