Подарок релокантам: госуслуги разрешат получать из четырех стран

МИД России планирует начать эксперимент по выдаче гражданам РФ за границей квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей для дистанционного обращения за госуслугами, пишет «Коммерсант».
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