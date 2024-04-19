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Подарок релокантам: госуслуги разрешат получать из четырех стран

МИД России планирует начать эксперимент по выдаче гражданам РФ за границей квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей для дистанционного обращения за госуслугами, пишет «Коммерсант».

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