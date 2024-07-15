МТС предупредила россиян о мошенничестве со звонками от имени оператора

Мошенники придумали новую схему обмана, они звонят россиянам и представляются сотрудниками мобильного оператора, затем предлагают обновить настройки сети или выполнить операции для улучшения качества связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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