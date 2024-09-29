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В России в последнее время один вид жилья предлагают со скидкой

В России в последнее время один вид жилья предлагают со скидкой

На крупнейших региональных рынках России за последний месяц средние цены на вторичное жилье выросли на 0,2-0,4%, но при этом усилилась тенденция предоставления дисконтов продавцами.

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