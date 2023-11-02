Депутат Затулин предложил в будущем заменить трудовых мигрантов роботами

Трудовых мигрантов в перспективе нужно заменить роботами. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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