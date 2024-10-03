Как вы знаете, Е. Поддубному присвоили звание Героя России. Вчера я написала по этому поводу следующее: "Даже не знаю что сказать: с одной стороны, пан Поддубный на фоне других военкнуров выглядит вполне прилично.
Конечно, наверху виднее, но...
Комментарии
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Алексей Тан
Вот таких вещей никогда не делал Поддубный и Соловьёв -========= Вошь ты гнойная.... и это ваш еврейский метод... себя грязного, ставить рядом с чистыми.... Сокола, ставишь рядом... с чёрной ЖАБОЙ из болота!.
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2 час.
Sergiy Che
Ну слава Богу не курице с дивана Рудых это решать...))
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2 час.
Александр Николаевич
БаБский треп! У Поддубного это уже третья, а возможно четвертая НАСТОЯЩАЯ война за плечами и над головой...! А вообще то крайне желательно на смоответствующих сайтах публиковать основное из Представлений к высоким наградам!
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1 час.
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