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Конечно, наверху виднее, но...

Как  вы  знаете,  Е. Поддубному   присвоили   звание  Героя  России.  Вчера  я  написала  по  этому  поводу   следующее:  "Даже  не  знаю  что  сказать:  с  одной  стороны,  пан  Поддубный  на  фоне    других  военкнуров  выглядит  вполне  прилично.

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Комментарии
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Алексей Тан
Вот таких вещей никогда не делал Поддубный и Соловьёв -========= Вошь ты гнойная.... и это ваш еврейский метод... себя грязного, ставить рядом с чистыми.... Сокола, ставишь рядом... с чёрной ЖАБОЙ из болота!.
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2 час.
Sergiy Che
Ну слава Богу не курице с дивана Рудых это решать...))
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2 час.
Александр Николаевич
БаБский треп! У Поддубного это уже третья, а возможно четвертая НАСТОЯЩАЯ война за плечами и над головой...! А вообще то крайне желательно на смоответствующих сайтах публиковать основное из Представлений к высоким наградам!
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1 час.

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