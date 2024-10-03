Конечно, наверху виднее, но...

Алексей Тан Вот таких вещей никогда не делал Поддубный и Соловьёв -========= Вошь ты гнойная.... и это ваш еврейский метод... себя грязного, ставить рядом с чистыми.... Сокола, ставишь рядом... с чёрной ЖАБОЙ из болота!.

Sergiy Che Ну слава Богу не курице с дивана Рудых это решать...))