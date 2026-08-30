Карлос Сайнс: Противостояние Хэмилтона и Леклера – урок для всех в Формуле 1

FerrariПилот Williams Карлос Сайнс считает, что борьба Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера внутри Ferrari стала одним из примеров того, насколько серьёзно новый технический регламент может изменить расстановку сил между напарниками.
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