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Русских — воевать с русскими, таджиков — в Россию: Загадки фильтрации в Шереметьеве

Русских — воевать с русскими, таджиков — в Россию: Загадки фильтрации в Шереметьеве

Коллаж Царьграда До пункта фильтрации в Шереметьеве семейная пара с маленькой дочкой из Харькова добиралась "через полмира": тайные проводники сопровождали беглецов от Одессы, они шли пешком по заснеженному полю в Приднестровье.

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Комментарии
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Traveller
Ох, не проста эта хохлушка со своими лайками, ох не простА!!! Да и потом сначала звучит &quot;в декабре прошлого года&quot;, а потом в рассказе всё как-то очень быстро. Смутное подозрение, что эту семейку вели определённые службы, и уж точно не российские!
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14 час.
ВАРЯГ РУС
А навіщо нам «брат» Тарас, він нам «не брат». Нам тепер «брат» махмуд і ілімжон. Щоб їх шайтан забрав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ****        Понятно, что строгая проверка необходима. И потом наблюдение. Живя в &quot;эпоху&quot; соцсетей с рождения в той или иной стране обзаводишся &quot;страничками&quot; аккаунтами и ставишь &quot;+&quot; не только котятам и воробушкам. Думаю подход к проверке должен быть более &quot;гибким&quot;. Что же так придирчиво не относятся к якобы &quot;нашим&quot; релокантам познёрам, ургантам, хазановым и прочим  &quot;пугливым&quot; &quot;светочам &quot; &quot;королям&quot; эстрады, и кино. Которые поиздержались в заграницах и сейчас тихой сапой пробираются в наш &quot;жуткий&quot; мордор . Они &quot;тамА&quot; никому и на йух не нужны. Вот бы их так &quot;дезинфицировали&quot;.
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14 час.
Игорь Васиков
Хохлы так будут исполнять, такие легенды плести, лиш-бы выбраться с украины...
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11 час.

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