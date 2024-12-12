Русских — воевать с русскими, таджиков — в Россию: Загадки фильтрации в Шереметьеве

Ох, не проста эта хохлушка со своими лайками, ох не простА!!! Да и потом сначала звучит "в декабре прошлого года", а потом в рассказе всё как-то очень быстро. Смутное подозрение, что эту семейку вели определённые службы, и уж точно не российские!

ВАРЯГ РУС

А навіщо нам «брат» Тарас, він нам «не брат». Нам тепер «брат» махмуд і ілімжон. Щоб їх шайтан забрав. **** Понятно, что строгая проверка необходима. И потом наблюдение. Живя в "эпоху" соцсетей с рождения в той или иной стране обзаводишся "страничками" аккаунтами и ставишь "+" не только котятам и воробушкам. Думаю подход к проверке должен быть более "гибким". Что же так придирчиво не относятся к якобы "нашим" релокантам познёрам, ургантам, хазановым и прочим "пугливым" "светочам " "королям" эстрады, и кино. Которые поиздержались в заграницах и сейчас тихой сапой пробираются в наш "жуткий" мордор . Они "тамА" никому и на йух не нужны. Вот бы их так "дезинфицировали".