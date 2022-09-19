Курганцам пообещали аномальную жару в сентябре

В Курганскую область снова пришла аномальная жара. По информации центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 22 сентября в регионе ожидается погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 и более градусов.
В Курганскую область снова пришла аномальная жара. По информации центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 22 сентября в регионе ожидается погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 и более градусов.
Свежие комментарии