Лёгкий салат с кальмарами яйцами и свежими огурцами

Ингредиенты свежий кальмар — 200 гр. яйцо — 2шт огурцы — 2шт зеленый лук сметана 15% — 2 ст.л. свежесмолотый перец соль Пошаговый рецепт приготовления Приготовление начинаем с ингредиентов, которые требуют термической обработки это кальмары и яйца.
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