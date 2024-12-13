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Выгодно Тегерану: падение Асада может привести к выходу Ирана из изоляции

Выгодно Тегерану: падение Асада может привести к выходу Ирана из изоляции

С одной стороны, устранение власти династии Асадов в Сирии – это катастрофа для Ирана, с другой – это огромный шанс изменить не только региональные альянсы, баланс сил, но и потенциальный импульс на собственное преображение.

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