Зеленского обвинили в убийстве влиятельного силовика

Дубинский обвинил Зеленского в убийстве экс-главы МВД Украины Монастырского Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале опубликовал список политиков и активистов, убитых и похищенных за время президентства Владимира Зеленского.