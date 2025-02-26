Зеленского обвинили в убийстве влиятельного силовика

Дубинский обвинил Зеленского в убийстве экс-главы МВД Украины Монастырского Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале опубликовал список политиков и активистов, убитых и похищенных за время президентства Владимира Зеленского.
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