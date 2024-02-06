Трое жителей Хакасии подозреваются в вымогательстве крупной суммы денег у предпринимателя

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Хакасия совместно с коллегами из Отделения МВД России по Бейскому району было установлено, что у местного индивидуального предпринимателя вымогают деньги.
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