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    Можно было хотя-бы выйти к приднестровью перекрыв поставки оружия в Одессу да и приднестровью уже легче будет.Вероятный характе...
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    А про выход к приднестровью тишина и освобождении Одессы , или как обычно ждут пока укрепятся.Вероятный характе...

Украина получит возможность наносить ракетные удары вглубь российской территории

Когда в отечественных СМИ и блогосфере начинают всерьез рассуждать о том, где именно ВС РФ и союзные силы Народной милиции ЛДНР остановят наступление, создав новую линию разграничения, а Владимир Мединский вновь полетит договариваться с режимом Зеленского об условиях прекращения боевых действий, поневоле поражаешься наивности таких людей Сообщение Украина получит возможность наносить ракетные удары вглубь российской территории появились сначала на .

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