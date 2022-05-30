Когда в отечественных СМИ и блогосфере начинают всерьез рассуждать о том, где именно ВС РФ и союзные силы Народной милиции ЛДНР остановят наступление, создав новую линию разграничения, а Владимир Мединский вновь полетит договариваться с режимом Зеленского об условиях прекращения боевых действий, поневоле поражаешься наивности таких людей Сообщение Украина получит возможность наносить ракетные удары вглубь российской территории появились сначала на .