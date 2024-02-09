Почему средневековые армии всегда захватывали замки, а не обходили их

Замок в средневековой Европе был практически неприступным укреплением. Несмотря на то что внутри находился относительно небольшой гарнизон, взятие подобного оборонительного сооружения давалось наступающей армии ценой огромных потерь.
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