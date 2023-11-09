Дело о штрафе Apple на сумму €14,3 млрд может вернуться в суд для пересмотра

Вынесенное в июле 2020 года решение Европейского суда общей юрисдикции об отмене рекордного штрафа Apple в размере €14,3 млрд, назначенного Еврокомиссией за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, могут признать недействительным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии