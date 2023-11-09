Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Дело о штрафе Apple на сумму €14,3 млрд может вернуться в суд для пересмотра

Дело о штрафе Apple на сумму €14,3 млрд может вернуться в суд для пересмотра

Вынесенное в июле 2020 года решение Европейского суда общей юрисдикции об отмене рекордного штрафа Apple в размере €14,3 млрд, назначенного Еврокомиссией за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, могут признать недействительным.

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