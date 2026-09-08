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Царьград

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Песков сообщил о переходе России на использование национальных валют

Песков сообщил о переходе России на использование национальных валют

США отрезали Россию от доллара, заставив Москву перейти на национальные валюты. Дмитрий Песков пояснил, что переход открывает новые финансовые возможности для России и других стран, заинтересованных в использовании собственных денег на международной арене.

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