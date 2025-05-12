Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Главный приоритет США в урегулировании конфликта на Украине

Главный приоритет США в урегулировании конфликта на Украине

США хотят добиться прекращения огня и остановки боевых действий на Украине, отметил Рубио. На этой неделе между Москвой и Киевом могут пройти прямые переговоры в СтамбулеФото: Инна Вареница / Reuters Приоритеты США в разрешении конфликта на Украине — остановка боевых действий и немедленное перемирие, заявил госсекретарь Марко Рубио в разговоре с британским коллегой Дэвидом Лэмми, сообщил Госдеп.

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Комментарии
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ГК
Галина Кузнецова
Что и следовало ожидать. А наши, видимо, идут на очередной договорняк. Видно, наши олигархи боятся очередных санкций уже против них лично и всего наворованного, выведенного на Запад. А настоящие хозяева в стране, как всем давно известно, это они, поэтому готовимся к очередному позору.
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14 час.
Владислав Владислав
Главный приоритет США ? Украсть денег!
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13 час.
САША ЛЕПАЕВ
не понимаю а с кем хотят вести переговоры. ведь президент Украины не может ничего подписывать. и как вы будете вести диалог. или вам все равно с кем договариваться.. так возьмите любого хохла и с им быстрее договоритесь. если вам все равно.
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8 час.
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