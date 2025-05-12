Главный приоритет США в урегулировании конфликта на Украине

Что и следовало ожидать. А наши, видимо, идут на очередной договорняк. Видно, наши олигархи боятся очередных санкций уже против них лично и всего наворованного, выведенного на Запад. А настоящие хозяева в стране, как всем давно известно, это они, поэтому готовимся к очередному позору.

САША ЛЕПАЕВ

не понимаю а с кем хотят вести переговоры. ведь президент Украины не может ничего подписывать. и как вы будете вести диалог. или вам все равно с кем договариваться.. так возьмите любого хохла и с им быстрее договоритесь. если вам все равно.