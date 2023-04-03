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Посольство США в России: Вашингтон заинтересован в сохранении ДСНВ и продолжает выполнять почти все центральные его положения

Посольство США в России: Вашингтон заинтересован в сохранении ДСНВ и продолжает выполнять почти все центральные его положения

Вашингтон заинтересован в сохранении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и продолжает выполнять почти все центральные положения данного документа.

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