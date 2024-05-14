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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко о том, что отыграла три матчбола у Свитолиной: «Это была великолепная битва»

Соболенко о том, что отыграла три матчбола у Свитолиной: «Это была великолепная битва»

Она отыграла три матчбола и выиграла со счетом 4:6, 6:1, 7:6(7). «Просто хочу сказать: Рим, ты навсегда в моем сердце.

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