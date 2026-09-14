Суд Испании приостановил голосование иностранцев по «закону о внуках»

Правительство Испании усилило нажим на Верховный суд, приостановивший голосование для получивших гражданство по «закону о внуках», заявив, что «на карту поставлено самое священное, что есть в демократии, — право голоса», сообщило издание Libertad Digital 14 сентября на официальном портале.