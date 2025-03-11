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Царьград

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Морпехи 40-й бригады наносят удары по югу Донецкой Народной Республики

Морпехи 40-й бригады наносят удары по югу Донецкой Народной Республики

Морские пехотинцы 40-й бригады "Восток" нанесли удары по украинским позициям на юге Донецкой Народной Республики с использованием 120-мм минометов "Сани".

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