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Царьград

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Вот почему Каллас ненавидит русских. На Западе на неё есть компромат

Вот почему Каллас ненавидит русских. На Западе на неё есть компромат

На Западе на главу европейской дипломатии Каю Каллас собран компромат, который, вероятно, будет использован, если она продолжит сопротивляться своему увольнению.

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