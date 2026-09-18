На Западе на главу европейской дипломатии Каю Каллас собран компромат, который, вероятно, будет использован, если она продолжит сопротивляться своему увольнению.
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