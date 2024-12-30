«Водник» начнёт новый год с участия в Суперкубке в Архангельске

Матч против кемеровского «Кузбасса» пройдёт на стадионе «Труд» пятого января в 13:00Матч против кемеровского «Кузбасса» пройдёт на стадионе «Труд» пятого января в 13:00Напомним, что в прошлый раз команды также встречались на домашнем стадионе «жёлто-зелёных» и та игра закончилась для архангельского клуба обидным (и пока единственным) поражением в текущем Чемпионате.