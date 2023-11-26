Форвард "Спартака" Соболев поздравил всех с победой над "Балтикой"

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев, который был признан лучшим игроком матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской "Балтикой", подвел итоги поединка, назвав его игрой в снежки.
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