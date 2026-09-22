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Вести Севастополь

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Как воспользоваться услугами Росреестра для физических лиц на «Госуслугах»

Как воспользоваться услугами Росреестра для физических лиц на «Госуслугах»

За первое полугодие 2026 года в севастопольское управление Росреестра онлайн обратились 16 тысяч горожан, половина из них — чтобы зарегистрировать право собственности, на втором месте — вопросы постановки на кадастровый учет.

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