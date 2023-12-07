Рязанскому региону направили 16,5 млн рублей на систему долговременного ухода

Средства направят в качестве субсидий. На эти деньги помощь смогут оказать ещё 53 нуждающимся. Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что регион стал одним из пяти субъектов, где в 2023 – 2024 годах расширили охват программы по долговременному уходу.