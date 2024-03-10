Власти Зимбабве выдворили сотрудников USAID

Lehan Власти Зимбабве в феврале выдворили из страны сотрудников группы Агентства США по международному развитию, курировавших оценку демократии, прав человека и управления, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
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