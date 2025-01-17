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Царьград

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Гренландия отвергает притязания США: Трамп видит стратегическую важность

Гренландия отвергает притязания США: Трамп видит стратегическую важность

Гренландия категорически отказалась от идеи присоединения к США, заявила министр Наая Натаниэльсен. Президент Трамп подчеркнул стратегическую важность острова, однако премьер Муте Эгеде подтвердил: Гренландия не продается и сохранит свой статус.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Если всё-таки Трамп захочет себе заиметь Гренландию, какие её шаги? Будет ли она обороняться? И к кому обратится за помощью?
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19 час.

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