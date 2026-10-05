Хинштейн сообщил о новых жертвах и разрушениях из-за атак ВСУ

В Курской области за сутки из-за украинских атак погиб один человек и двое пострадали, сообщил в Max губернатор Александр Хинштейн.
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