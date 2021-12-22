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В Кремле раскритиковали практику экстрадиции россиян из третьих стран в США

В Кремле раскритиковали практику экстрадиции россиян из третьих стран в США

Пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что Россия находит практику экстрадиции россиян из третьих государств в Соединенные Штаты Америки порочной и незаконной, такие обстоятельства вызывают серьезную озабоченность.

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