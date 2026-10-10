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test mazurok

2 подписчика
📅 10 октября: какие праздники и памятные даты отмечают

📅 10 октября: какие праздники и памятные даты отмечают? В этой подборке — народные и православные традиции, день рождения российской соцсети и важная международная дата🍂 💚 Всемирный день психического здоровья Международная дата, которой уделяют внимание и в России.

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