📅 10 октября: какие праздники и памятные даты отмечают? В этой подборке — народные и православные традиции, день рождения российской соцсети и важная международная дата🍂 💚 Всемирный день психического здоровья Международная дата, которой уделяют внимание и в России.
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