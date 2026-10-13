В подготовке атаки БПЛА на военный аэродром в Воронеже замешана гражданка РФ СБУ планировала уничтожить личный состав и самолеты на российской авиабазе, а также нанести ущерб инфраструктуре объекта.
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