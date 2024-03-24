Apple прекращает поддержку защищенных маршрутизаторов HomeKit

Согласно информации, предоставленной корпорацией Apple, компания приняла решение заблокировать несколько популярных приложений, которые позволяли владельцам Android-устройств переписываться в iMessage с обладателями гаджетов от Apple.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии