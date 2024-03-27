Пора навсегда отучить ВСУ стрелять по российским городам: автономные разведывательно-ударные контуры и удары по площадям

Виктор Фоменко

Обстрелы мирного населения - это излюбленная тактика бандеровцев ещё со времени Великой Отечественной войны, а не с 2014 года. А как нам прекратить эти обстрелы, мне видится решение этой проблемы достаточно простым. Надо обстреливать не города Западной и Центральной Украины, с этих городов нашу территорию никто не обстреливает, а интенсивно уничтожать ВСУ непосредственно на линии сопротивления и уничтожать пути подвоза боеприпасов. Вот наша первоочередная задача. А когда нам говорят о том, как мы эффективно отомстили хохлам за Белгород, за очередной уничтоженный ими наш корабль и т.д. и т.п. то надо понимать что мы не мстить пришли им за что-то, а мы с ними реально воюем, и уничтожать их надо не мстя за наши потери, а потому, что это наши враги. Мстим мы им эффектно, но не эффективно. То же самое касается их потерь. Когда нам говорят, что в результате их атак они потеряли энное количество личного состава и техники, я задаюсь вопросом, а почему они вообще атакуют? Послушать нашего Конашенкова, так мы уничтожили столько их техники и живой силы, что у них давно нечем воевать, а они ещё и атакуют.