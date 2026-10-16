Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что союзники всё чаще смотрят на Киев с тревогой - и речь не о Москве.
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