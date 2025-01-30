Хайруллин утверждает, что возможен размен территорий в грядущих переговорах с Трампом

Политнавигатор Если ВС РФ в ближайшие месяц-два возьмут Красноармейск и Димитров (Покровск и Мирноград), то в грядущих с американцами переговорах по Украине будут обсуждаться конституционные границы России.
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