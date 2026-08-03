Гигантские волны выносят атмосферу Марса в космос: данные MAVEN и Tianwen-1

Солнечный ветер активно разрушает атмосферу Марса, создавая на ее внешней границе гигантские волны. Как выяснили исследователи, эти волны формируют плазменные облака, которые захватывают частицы атмосферы и уносят их в межпланетное пространство.
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